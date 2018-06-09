Beyşehir'de dış mahalle ziyaretleri

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun dış mahallelere yönelik ziyaretleri sürdürüyor.

Özaltun, belediye meclis üyeleri ve AK Parti ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Eğirler ve Bayındır mahallelerini ziyaret etti.

Başkan Özaltun, Eğirler Mahallesi'nde bir kahvehanede yaptığı konuşmada bu tür ziyaretleri seçimden seçime yapmadıklarını söyledi.

Fırsat buldukça vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Özaltun, "Dış mahallelerimizde sık sık gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizle sürekli vatandaşlarımız arasındayız. Bugün de yine Belediye olarak mahallemize yaptığımız hizmetleri yerinde görmek amacıyla sizlerle bir araya geldik. Varsa sorun ve taleplerinizi de almak istiyoruz." dedi.

Özaltun ayrıca, 24 Haziran seçimlerinde mahalle sakinlerinden destek istedi.