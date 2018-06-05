Beyşehir'de dış mahalle ziyaretleri

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun’un ramazan ayı dolayısıyla dış mahallelere yönelik ziyaretleri sürüyor.

Özaltun’un son ziyaret adresi ilçeye bağlı Çiçekler ve Yukarı Esence mahalleleri oldu.

Çiçekler Mahallesi’nde konuşan Özaltun, daha önce de sık sık ziyaret ettikleri dış mahallelerde mahalle sakinleriyle ramazan ayı münasebetiyle ve yaklaşan 24 Haziran seçimleri öncesinde yine buluştuklarını belirtti.

Yaptıkları ziyaretlerde vatandaşları yerinde dinlemeye geldiklerini vurgulayan Özaltun, varsa kendilerine aktarılan bu talepleri alarak yerine getirmenin çabası içerisine gireceklerini söyledi.

Özaltun, Beyşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çalışmaların yanı sıra bölgeye kazandırılan Büyükşehir Belediyesi ve devlet yatırımlarını da anlattı.

