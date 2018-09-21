Beyşehir'de depo yangını

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, boş bir arsada yabani otların yakılması nedeniyle çıkan depo yangını, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Beytepe Mahallesi, 302 Sokak'ta bulunan boş bir arsadaki kuruyan otlar, kimliği belirsiz kişi, ya da kişiler tarafından yakıldı.

Alevlerin, yakınlardaki bir depoya sıçraması üzerine büyüyen yangına, ihbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, civardan geçen Orman İşletme Müdürlüğüne ait bir yangın söndürme arazözüyle müdahale edildi.

Alevlerin ağaçlara sıçraması üzerine çevrede oturan vatandaşlar, büyük panik yaşarken, ekipler yangını apartmanlara sıçramadan kontrol altına alabildi.

İtfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarının ardından alanda soğutma çalışması yaptı.

Yangına sebep olan kişi, ya da kişilerin tespit edilmesi için polis ve itfaiye ekipleri çalışma başlatırken, depo ve içerisinde bulunan malzemelerin tamamen yandığı belirtildi.

