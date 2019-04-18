Beyşehir'de 'çocukların gözünden yaşadığı şehir

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde düzenlenen, "Çocukların gözünden yaşadığı şehir" konulu fotoğraf yarışmasının sonuçlarının belli olduğu bildirildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı yazılı açıklamada, dernek ve Beyşehir Fotoğraf Kulübü ile işbirliği halinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı kapsamında düzenledikleri fotoğraf yarışmasına öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen fotoğraf yarışmasının Beyşehir'de bulunan ortaokulların 5'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak düzenlendiğini aktaran Büyükkafalı, şu bilgileri verdi:

"6 Nisan'da başlayan ve katılımların 16 Nisan'da sona erdiği yarışmaya öğrencilerimizden gelen 700 eser katıldı. Yarışmanın sonunda dereceye giren eserler belli oldu,sonuçları kısa sürede içerisinde kamuoyu ile paylaşacağız. Ödül töreni ve fotoğraflardan oluşan sergi 26 Nisan'da gerçekleştirilecek"