Beyşehir'de çocukların gözünden fotoğraf yarışması

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen ortaokullar 5. sınıflar arası fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Fotoğraf Kulübü işbirliği ile bu yıl 8'incisi düzenlenen "Çocukların gözünden yaşadığı şehir" konulu fotoğraf yarışmasının sonuçlarının belli olmasının ardından Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde ödül töreni düzenlendi, fotoğraf sergisi açıldı.

Törende dereceye giren ve sergileme ödülü kazanan öğrencilere ödül ve katılım belgeleri verildi.

Ardından yarışmaya katılan 700 eser arasından ödül kazanan fotoğrafların yer aldığı çalışmalar sergi açılışı ile katılımcıların beğenisine sunuldu.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yarışmaya katılan ve dereceye giren ve sergileme kazanan tüm öğrencileri kutladı.







