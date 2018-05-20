Beyşehir'de çiftçilere bal kovanı ve ekipmanı desteği

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, arıcılık eğitimini başarıyla tamamlayan çiftçilere yürütülen proje kapsamında bal kovanı ve ekipmanı desteği sağlandığı bildirildi.

Akçabelen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Metin Ünüvar, yaptığı yazılı açıklamada, Kooperatif ve Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Beyşehir’de Çiçeklerin Aşığı Çoğalıyor" Projesi kapsamında yerleşim merkezinde arıcılık eğitimini başarı ile tamamlayan 24 çiftçiye, 5’er adet bal kovanı ve ekipmanı desteği sağlandığını belirtti.

Ünüvar, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) tarafından finansal desteğin sağlanmasıyla hayata geçirilen proje kapsamında arıcılık eğitimini tamamlayanlara bal kovanı ve ekipmanlarının teslim edildiğini belirtti.

Projenin hayata geçirilmesinde ve yürütülmesinde kooperatife destek veren İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile KOP TEYAP’a teşekkür eden Ünüvar, marka olma yolunda önemli aşama kaydeden Akçabelen şeker fasülyesinin ardından Akçabelen balını da zaman içerisinde yörede ünü tüm yurda yayılan bir marka değeri haline getirmek istediklerini sözlerine ekledi.

