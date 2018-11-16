Beyşehir'de çiftçi bilgilendirme toplantıları

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen toplantılarla çiftçiler çeşitli konularda bilgilendiriliyor.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisleri tarafından ilçeye bağlı dış mahallelerde tarımdan geçimini sağlayan üreticiler için bilgilendirme toplantıları yapılıyor.

İlçeye bağlı Kurucuova, Karadiken ve Üçpınar mahallelerinde bahçelerinde meyve ve sebze yetiştiren üreticiler, kış hazırlık çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen toplantılarda çeşitli konularda bilgilendirildi.

Ziraat mühendisleri, çiftçilere bitki hastalıkları ve zararları konuları ile değişik tarımsal konularda bilgiler verirken, yöneltilen soruları cevaplandırdı.

Benzer çiftçi eğitim çalışmalarının ilçeye bağlı diğer mahallelerde de süreceği belirtildi.







