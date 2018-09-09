Beyşehir'de Bisiklet Festivali başladı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde bu yıl 6’ıncısı düzenlenen Bisiklet Festivali başladı.

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği ve Beyşehir Bisiklet Topluluğu iş birliği ile düzenlenen 6. Bisiklet Festivali'nin açılışı, çok sayıda ilden gelen bisikletçilerin katılımıyla yapıldı.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, bisiklet sporunun, kendisinin de çok sevdiği bir spor dalı olduğunu dile getirerek, "Bu sporu halkımıza da sevdirmek için çaba göstermeliyiz. Beyşehir’de de inşallah vatandaşlarımız, sizleri örnek olarak günlük yaşamda bisiklet kullanmaya başlar." dedi.



Belediye Başkanı Murat Özaltun da amaçlarının bisiklet sporunu sevdirmenin yanı sıra Beyşehir’in doğal güzelliklerini yerinde göstermek olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından festival kapsamında düzenlenen 167 kilometrelik bisiklet turu, Kaymakam Özdemir ve Belediye Başkanı Özaltun'un verdiği işaretle başladı.