Beyşehir'de bin 349 aileye yakacak yardımı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kış mevsimi öncesinde bin 349 aileye yakacak yardımında bulunulduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bu yıl da dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattı.

Mahalle muhtarları tarafından tespit edilen ve vakıf mütevelli heyeti tarafından yardım yapılmasına onay verilen bin 349 aileye, merkez mahallelerde oturanlara hane başına bin 750 kilo, dış mahallelerde ikamet edenlere de 1 ila 1,5 ton kömür dağıtımı yapıldı.

Vakfın bu yılın ilk 9 aylık döneminde ihtiyaç sahiplerine toplamda 2 bin 508 ton kömür yardımı yaptığı, dağıtımların kış mevsimi öncesinde tamamlandığı kaydedildi.

