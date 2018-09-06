Beyşehir'de

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi, “Beyşehir Ecdadla Buluşuyor” projesi kapsamında ilçede yaşayan vatandaşları Çanakkale’ye götürüyor.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği programın ilk ayağında Avşar Mahallesi’nde ikamet edip gezi için başvuru yapan kadınlar için uğurlama töreni yapıldı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, burada yaptığı konuşmada, Beyşehir Belediyesi olarak yine çok özel ve bir o kadar da manevi bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Çanakkale’de yaşanan kahramanlıkları Beyşehirliler ile evlatlarının görmesi için çalışma başlattıklarını belirten Özaltun, “Atalarımız, Çanakkale’de canlarını feda ederek bizlere bu yaşadığımız ülkeyi teslim etmişler. Çanakkale’de yaşanan kahramanlığı siz değerli hemşehrilerimizin, çocuklarımızın görmesi için bu projeyi başlatmaya karar verdik. Çok zor şartlar altında mücadele etmişler. Vatanı uğruna canlarını teslim etmişler. Bu kahramanlık hikayelerinin yazıldığı yerleri hem çocuklarımızın, hem de ebeveynlerinin görmesi için bir organizasyon yaptık." dedi.



