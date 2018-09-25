Beyşehir'de besi çiftliğinde yangın

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, büyük bir besi çiftliğinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Hacı İnce'ye ait besi çiftliğinde, yangın çıktı.
Tutuşan saman balyalarının yanması sonucu çıkan yangın uzun süre kontrol altına alınamadı. Büyükbaş hayvanlar yangın alanından uzaklaştırılırken alevler, Konya Büyükşehir ve Beyşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu tamamen söndürüldü.
Yangın'da 6 bin saman balyasının yandığı öğrenildi.
Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, olay yerine gelerek yangın hakkında itfaiye yetkililerinden bilgi alıp, çiftlik sahibiyle görüştü.