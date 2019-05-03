Beyşehir'de belediyenin temizlik seferberliği

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın talimatıyla daha temiz bir Beyşehir sloganıyla çalışmalara başlandığı belirtildi.

Açıklamada, Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki temizlik mesaisinin her gün sabah saat 06.00'da başladığı hatırlatılarak, "Ekiplerimizin ilçe merkezi, Sanayi bölgesi ve dış mahallelerde yürüttüğü genel temizlik çalışmaları mesai mevhumu gözetilmeden gün boyu devam ediyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalara ilçe merkezindeki bazı esnaflarımızın da destek verdiğini görmek bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Araçlarla ve beden gücüyle ana cadde ve sokaklarımızda yürütülen yol ve kaldırım süpürme faaliyetleri, araç sulama çalışmalarıyla da destekleniyor." denildi.



Açıklamanın devamında, şu bilgilere yer verildi:



"Kent merkezimizin yanısıra dış mahallelerimizde halkın kullanımına açık olan mesire ve piknik alanları, park ve bahçeler ile yeşil alanlarımızdaki etrafa gelişigüzel atılan çöp ve yabani otlardan arındırılarak temizleniyor. Beyşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak, temizlik noktasında vatandaşlarımızdan gelen her türlü talep ve şikayetleri de anında değerlendirerek hiç bekletmeden işleme koyuyoruz."

