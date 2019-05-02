Beyşehir'de belediyenin ilaçlama çalışmaları

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi, ilçede başlattığı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.



Beyşehir Belediyesi Veteriner İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ilaçlama ekibi larva döneminin başlangıcından itibaren yürüttüğü, uçucu ve vektörlere karşı mücadele faaliyetlerinin ilçenin çeşitli noktalarında ve göl kıyılarında devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, çalışmalar çerçevesinde ilçe merkezinde sinek ve haşere oluşumunun önüne geçmek için Beyşehir Gölü kıyısındaki sazlık sahalar, su birikintileri, bataklık alanlar, sulama kanalları, fosseptik çukurları, çöp konteynerleri ve gübrelik alanlarda etkin bir mücadele amacıyla biyolojik larvasit ilaçları ile ilaçlama yapıldığı ve bahar ve yaz dönemi boyunca devam edeceği aktarıldı.