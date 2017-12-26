Beyşehir'de belediye çalışmaları

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi, buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe merkezindeki yollarda etkili olan buzlanmaya karşı belediye ekiplerinin harekete geçtiğini ifade etti.

Buzlanmayla mücadelede ilçe merkezinde buz önleyici solüsyon kullandıklarını aktaran Özaltun, şunları kaydetti:

"Tuz en fazla eksi 10 dereceye kadar etkili olurken, solüsyon kullanımı buzlanma derecesini eksi 45 dereceye kadar düşürüyor. Etki süresi bakımından da tuz 8 saat, solüsyon ise 48 saat dayanabiliyor. Ayrıca, tuza göre yollara dökülmesi daha kolay olan solüsyon, asfaltı da bozmuyor. Bu bakımdan, karla mücadelede buzlanmaya karşı kentimizdeki yollarımızda tuzlama çalışmalarına ilave olarak solüsyon kullanımına da ağırlık vermeye başladık."