Beyşehir'de bayramlaşma programı

KONYA (AA) - Beyşehir'de ilçe protokolü düzenlenen bayramlaşma töreninde bayramlaştı.

Beyşehir'de gerçekleştirilen resmi bayramlaşma programına Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Arif Turfand, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Kılıç, kurum amirleri, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

İlçe protokolü, bayramlaşma programı kapsamında sırasıyla Emniyet Müdürlüğünü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Protokol tarihi Eşrefoğlu Camisi'nde kılınan cuma namazı sonrasında, vatandaşlarla bayramlaştı. Ardından bazı şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti. Protokol, şehit yakınlarıyla sohbet ederek, bayramlarını tebrik etti.