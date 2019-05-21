Beyşehir'de atık lastikler toplanıyor

KONYA (AA) - Beyşehir’de, Belediye tarafından kullanım ömrünü tamamlamış atık lastiklerin toplatılma işlemi başlatıldı.



Beyşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki lastik tamircilerinde bulunan ve kış mevsiminde sobalarda yakılarak çevre kirliliğine sebep olabilen kullanılamaz durumdaki lastikleri geri dönüşüme kazandırılması için toplanmaya başlandı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Beyşehir Belediyesi ekiplerinin, atık lastik toplama projesiyle vatandaşın da çevre bilincini geliştirmeye ve ekonomiye katkı sağlamaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, sanayi sitesi bölgesinde atık lastiklerin çöplere atıldığı, zaman zaman ateşe verilmek suretiyle de çevre kirliliğine neden olduğu ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan bu tür olumsuzlukların önüne geçebilmek için harekete geçen ekiplerimiz, sanayi bölgesinde kullanım ömrünü tamamlamış lastikleri toplamaya başlamıştır. Ekiplerimiz tarafından toplanan atıl durumdaki lastikler geri dönüşüme kazandırılması için ilgili firmalara teslim edilmektedir."