Beyşehir'de annelere özel Çanakkale gezisi

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi, anneler için Çanakkale gezisi düzenledi.

Geziye, "Beyşehir'in Anneleri" adlı sosyal medya grubuna katılan ve ilçede yaşayan anneler katıldı.

Çanakkale gezisi kapsamında,anneler Kilitlibahir Kalesi, Mecidiye Tabyaları, Havuzlar ile Şahindere ve Soğanlıdere şehitliklerini gezdi.

Seyit Onbaşı'nın 215 kiloluk mermiyi tek başına kaldırarak İngiliz denizaltısını batırdığı ve savaşın seyrini değiştirdiği bataryayı da ziyaret eden anneler, tur rehberlerinin anlatımı eşliğinde Seddül Bahir, Ezineli Yahya Çavuş Şehitliği, Abide Anıtı, Meçhul Asker Anıtı, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı gibi tarihi alanları gezerek bundan tam 103 yıl önce yazılan kahramanlık destanının sıcaklığını hala koruyan hatıralarını görme imkanı buldu.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir Belediyesi olarak "Beyşehir ecdadla buluşuyor" sloganıyla bir süre önce başlattıkları Çanakkale gezisi programlarının sürdüğünü belirtti.

Başkan Özaltun, son geziye Beyşehir'in annelerini dahil ettiklerini belirterek, "Annelerimizden gelen bu talepleri geri çevirmedik ve onları da Çanakkale’ye uğurladık. Gezinin tamamlanmasının ardından ilçemize dönüş yaptılar. Çanakkale gezisi programları kapsamında ilçemizde yaşayan her yaştan hemşehrimizi şanlı ecdadımızla buluşturmaya önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz. Anneler grubu geziye iştirak eden 4. kafilemizdi. Şu ana kadar yaklaşık 200 hemşehrimizi Çanakkale'de ecdatla buluşturduk." dedi.



