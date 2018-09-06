Beyşehir'de anız yangını fabrikayı tehdit etti

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, fabrika yakınındaki tarlada anız yangını çıktı.

Alınan bilgiye göre, Beyşehir'e bağlı Bayavşar Mahallesi'nde bulunan bir tarlada anız yangını çıktı.

Organize Sanayi Bölgesi sınırlarındaki bir fabrikanın yakınında yer alan tarladaki yangına, itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Yangın, itfaiyenin yoğun çabasıyla fabrikaya sıçramadan kontrol altına alındı.

Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, yangın sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, sanayi bölgesi çevresinde bulunan tarım alanlarında, hasat dönemi sonrasında anızların yakılması nedeniyle büyük risk oluştuğunu söyledi.

Bu arada anız yangınıyla ilgili jandarma ekipleri çalışma başlattı.



