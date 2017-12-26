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Beyşehir'de "Afet Bilinci ve KBRN Farkındalığı" semineri

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde üniversite öğrencilerine "Afet Bilinci ve KBRN Farkındalığı" semineri verildi.SÜ Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü Anamas Otel Eşrefoğlu Toplantı Salonu'nda yapılan seminer'de Konya İl Afet ve...

26 Aralık 2017 Salı 15:34
Beyşehir'de
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KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde üniversite öğrencilerine "Afet Bilinci ve KBRN Farkındalığı" semineri verildi.

SÜ Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü Anamas Otel Eşrefoğlu Toplantı Salonu'nda yapılan seminer'de Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden uzman Süleyman Uslu ve kimya yüksek mühendisi Fatma Ökenek, "Temel Afet Bilinci ve KBRN Farkındalık" konularında öğrencilere bilgi verdi.

Seminere, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yıldız Tosun, Beyşehir Ali Akkanat Kampüsü'ndeki fakülte ve yüksekokulların idarecileri ile öğretim görevlileri daire amirleri, uzmanlar ve öğrenciler katıldı.

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Anamas OtelBeyşehirKampüsSelçuk ÜniversitesiSeminerSergi AçılışıUygulamalı Bilimler Yüksek Okulu
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