Beyşehir'de 3 aylar gecesi programı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde imam hatip ortaokulu öğrencilerinin düzenlediği üç aylar gecesi programı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.



Beyşehir'de faaliyet gösteren Eşrefoğlu, Mehmet Akif Ersoy ve Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulları'nda öğrenim gören öğrencilerin hazırladığı ve Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



Programda, öğrenciler tarafından naat-ı şerifler okunurken, ilahi dinletisi gerçekleştirildi ve düzenlenen sema gösterisi salonu dolduran kalabalık tarafından beğeniyle izlendi.



Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, İlçe Müftü Vekili Vaiz Sami Büyükalkan, okul idarecileri, eğitimciler, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

