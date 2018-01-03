banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Beyşehir'de 2017 yılında 531 nikah kıyıldı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, 2017 yılında 531 nikah kıyıldığı bildirildi.Beyşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından alınan bilgiye göre, 2017 yılında en fazla nikah işlemi, 128 nikahla temmuz ayında gerçekleşti.Belediye Başkanı...

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:32
Beyşehir'de 2017 yılında 531 nikah kıyıldı
banner230

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, 2017 yılında 531 nikah kıyıldığı bildirildi.

Beyşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından alınan bilgiye göre, 2017 yılında en fazla nikah işlemi, 128 nikahla temmuz ayında gerçekleşti.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017 yılında 531 nikah kıyıldığını belirterek, "Nikahını kıydığımız bütün çiftlere, bir yastıkta bir ömür geçirmelerini diliyorum. Allah’ım herkese hayırlı geçim, vatanımıza, milletimize faydalı, dinine bağlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Beyşehir BelediyesiBeyşehir Belediyesi Nikah Işlemleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim