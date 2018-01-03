Beyşehir'de 2017 yılında 531 nikah kıyıldı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, 2017 yılında 531 nikah kıyıldığı bildirildi.

Beyşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından alınan bilgiye göre, 2017 yılında en fazla nikah işlemi, 128 nikahla temmuz ayında gerçekleşti.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017 yılında 531 nikah kıyıldığını belirterek, "Nikahını kıydığımız bütün çiftlere, bir yastıkta bir ömür geçirmelerini diliyorum. Allah’ım herkese hayırlı geçim, vatanımıza, milletimize faydalı, dinine bağlı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin." dedi.