Beyşehir'de 2. etap TOKİ sevinci

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir ilçesinde 2. etap TOKİ projesinin hayata geçmesi sonrasında anahtar teslimi yapılarak yeni konutlarında oturmaya başlayan hak sahibi ailelere gönderdiği birer mektupla yeni dairelerinin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, Beyşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan ve TOKİ Başkanlığı tarafından Avşar Mahallesi’nde devreye konulan 2. etap toplu konut projesinin bir süre önce tamamlandığını söyledi.

Proje kapsamında yapılan konutların bitmesinin ardından hak sahibi ailelerin 21-28 Ekim tarihlerinde yapılan anahtar teslimi ile yeni dairelerine kavuştuğunu ve taşındıkları yeni adreslerinde ikamet etmeye başladığını vurgulayan Özaltun, "Avşar Mahallemizde dönemimizde hayata geçirilen toplu konut projesinden 469 vatandaşımız istifade ederek konut sahibi oldu." dedi.

Anadolunun incisi Beyşehir'de ilçe halkının yaşam kalitesini yükseltmek, sağlıklı, güvenli ve bilinçli bir şehir oluşturmak için göreve geldikleri ilk günden bugüne vatandaşların desteğiyle durmadan ve yılmadan çalıştıklarını vurgulayan Özaltun, şunları söyledi:

"Modern bir dünya kenti olma yolunda bizim dönemimizde atağa kalkan, hızla ilerleyen Beyşehir’de altyapıdan üst yapıya, sosyal ve kültürel yaşantıdan eğitime, kısacası her alanda başarılı, halkımızın da takdirini kazanmış çalışmalar gerçekleştirdik. İlçemizde bugüne kadar hep ‘hayal, yapılamaz’ denilen projeleri hayata geçirdik. Çok şükür ki, sözünü verdiğimiz 2.etap TOKİ konutlarını da Beyşehir Belediyemizin öncülüğünde ve girişimleriyle Beyşehir’e kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

