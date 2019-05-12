Beyşehir'de 101 yaşındaki hastaya kalça ameliyatı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde 101 yaşındaki hasta, devlet hastanesinde gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına yeniden kavuştu.

Derebucak ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi’nde ikamet eden 101 yaşındaki Osman Çiftçi, düşme sonucu yaralandı.

Ambulansla nakledildiği Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Çiftçi, acil serviste yapılan muayene ve tetkiklerinde kalça kemiğinin kırıldığının belirlenmesi üzerine ameliyata alındı.

Başarılı geçen ameliyatın ardından ortopedi servisine alınan yaşlı adam, kısa sürede ayağa kalkarak yeniden sağlığına kavuştu.

Operasyonu gerçekleştiren Ortopedi ve Travmataloji Uzmanı Dr. Kenan Özler, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hastamızın yaşı itibariyle riskli bir ameliyattı. Ailesinden onay alınarak, genel anestezi almadan belden uyuşturularak bir saat gibi kısa süren bir operasyonu başarıyla gerçekleştirdik. İnşallah bir daha böyle bir durum yaşamaz. Kendisini yeniden sağlığına kavuşturduğumuz için biz de çok mutluyuz." dedi.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr.Sıtkı Küçükbuzcu ise kalça kırıklarının genellikle yaşlanma ile birlikte kemiklerin kolay kırılabilir hale gelmesinden kaynaklandığını belirterek, "Bu yüzden yaşlılarımızda kemik kırılmalarının olmaması için düşmeden sakınmaları ve bu tür konularda gerekli önlemleri almaları konusunda sık sık tavsiyelerde bulunuyoruz. 101 yaşındaki hastamızı başarılı bir operasyonun ardından şifa ile taburcu etmemizin mutluluğunu yaşarken, hekimlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

