Beyşehir OSB'ye yeni tekstil fabrikası kuruluyor

KONYA (AA) - Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'ne yeni tekstil fabrikası kuruluyor.

Bayavşar Mahallesi'nde yaklaşık 6 bin metrekarelik alan üzerine kurulmakta olan tekstil fabrikasının bir ay içerisinde hizmete girmesinin beklendiği, faaliyete geçtiğinde ilk etapta 70, sonraki aşamada ise 350-400 kişiye iş imkanı sağlayacağı ve ünlü markalara üretim yapacağı bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, kurulmakta olan yeni fabrikayı ziyaret etti. Beyşehir OSB Müdürü Mutlu Korkmaz'ın da eşlik ettiği ziyarette Bayındır, fabrika çevresinde yürütülecek altyapı ve yol çalışmaları için incelemelerde bulundu, fabrika yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bayındır, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin evladı olan yatırımcılar Nail ve Özceylan'ın ilçeye kazandıracağı Arık Tekstil Konfeksiyon Limited Şirketi'ne ait tekstil fabrikasının kurulmasından dolayı yaşadığı memnuniyeti dile getirdi.

Belediye olarak ilçeye yatırım yapan, istihdam sağlayan tüm yatırımcıların yanında olduklarını vurgulayan Bayındır, şunları kaydetti:

"Ümit ediyorum ki burada çok kısa sürede böyle 7-8 tane fabrikamız olacak. 3-4 tane de entegremiz gelecek. Yarın öbür gün önümüze mermerin, arka köşede organizenin bu yabancı ortaklı Hindistanlı mermer entegre tesisinin yerini de vereceğiz. Yavaş yavaş bir taraf mermerciler, bir taraf tekstilciler, bir taraf silahçılar; yani savunma sanayimiz ile ilgili bölümlerimiz de ayrı. Organizemiz kısa sürede çok iyi hale gelecek. Başta Beyşehir Kaymakamımız Yusuf Özdemir, Beyşehir OSB Müdürümüz Mutlu Korkmaz ile Beyşehir Ticaret Odası Başkanımız Mustafa Akbıyık olmak üzere Beyşehir birliğinin yüreğini, ruhunu yaşayanlara, ilçemize hayırlı olsun diyorum."



