Beyşehir OSB'de istişare toplantısı yapıldı

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde, organize sanayi bölgesi istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Beyşehir'e bağlı Bayavşar Mahallesi'nde kurulu bulunan Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren İnnometal Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasında düzenlenen kahvaltılı istişare toplantısında, OSB yönetim kurulu bölgede faaliyet gösteren firmaların sahibi işadamları ile bir araya geldi. Toplantıda, organize sanayi bölgesi ile ilgili konular ve ihtiyaçlar masaya yatırıldı.

Toplantının ardından Türkiye'de av tüfeği sektöründe ihracat birincisi olan Derya Silah Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi firması ziyaret edilerek firma sahibi plaketle ödüllendirildi.

Toplantıya, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu, İlçe Emniyet Müdürü Salih Erdem, Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, Beyşehir OSB Müdürü Mutlu Korkmaz ve sanayi bölgesinde faaliyet gösteren firmaların sahibi ve temsilcilerinden oluşan sanayiciler katıldı.



