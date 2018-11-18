Beyşehir OSB'de fidan dikme etkinliği

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde düzenlenen fidan dikme etkinliğinde bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği ile Beyşehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü iş birliğinde ve Beyşehir Belediyesi desteğiyle Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'nde fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, dernek üyeleri, kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Etkinlik çerçevesinde toplam bin 500 orman fidanı toprakla buluşturuldu. Açılan çukurlara dikilen fidanlara can suyu verildi.

Beyşehir Belediyesi Kültür Etkinlikleri Sorumlusu ve Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının daha yeşil bir Beyşehir ve organize sanayi bölgesi olduğunu belirterek, etkinliğe destek veren, katkı sunan herkese teşekkür etti.