Beyşehir leylek cenneti gibi

KONYA (AA) - Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir’e bağlı Yeşildağ ve Adaköy mahallesi sınırları içerisinde yer alan leyleklere ait mekanların son yıllarda Beyşehir’i yeni bir çekim ve cazibe merkezi haline getirdiğine vurgu yaptı.

Bayındır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir Belediyesi’nin web sayfasından canlı yayın kameraları vasıtasıyla tüm dünyaya izlettirilen ve son dönemde ilgi odağı haline gelerek yoğun bir ziyaretçi çeken Yeşildağ’daki Leylekler Vadisi’nde incelemelerde bulundu.

Bayındır, leyleklerin mekanını ziyaret eden ve terasa çıkarak yuvalarda yaşam süren göçebe kuşlar ile yavrularını dürbünlerle gözleyen doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarıyla sohbet etti.

Bayındır, burada yaptığı açıklamada, Beyşehir’in mevcut bu potansiyeli ile adeta bir leylek cenneti konumuna büründüğünü dile getirdi.

Beyşehir'in yetiştirdiği uluslararası fotoğraf sanatçısı Reha Bilir’in belediye başkanlığı yaptığı önceki dönemlerde çektiği fotoğraflarla Leylekler Vadisi’nin tanınmaya ve keşfedilmeye başlandığını, daha sonraki süreçte ise bu bölgenin Türkiye’nin gündeminden hiç düşmeyen bir noktaya geldiğini anlatan Bayındır, "Bu leylekler vadisi, Türkiye’nin gündemine düşmeden bunu gündeme getiren Reha kardeşimin fotoğraflarıdır. Onun şansında yapmış olduğu emeğe de teşekkür ediyorum. Bizim o dönemde burada gazeteci Can Okanar’la yaptığımız çekimler benim arşivimde hala duruyor. Leylekler Vadisi ilk defa Reha Bilir’in fotoğraflarıyla Okanar’ın döneminde gündeme gelmişti. O dönemlerde iyi bir şey yaptığımızı şimdi daha iyi anlayabiliyorum." dedi.