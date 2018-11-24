Beyşehir İstanbul'da tanıtıldı

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi, İstanbul’da düzenlenen Konya Tanıtım Günleri çerçevesinde tanıtım standı açtı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, yaptığı yazılı açıklamada, Konyalı Sanayici ve İşadamları Derneği (KONSİAD) tarafından İstanbul’da düzenlenen Konya Tanıtım Günleri etkinliklerinde Beyşehir Belediyesi olarak tanıtım standı açtıklarını bildirdi.

Konya'nın her yönüyle tanıtıldığı etkinlikte, belediye olarak açtıkları stantla Beyşehir’i de her yönüyle tanıtmayı amaçladıklarını ifade eden Özaltun, şunları kaydetti:

"Belediye olarak açtığımız standımızda Beyşehir’i tüm görselleriyle tanıtmaya çalışırken, görevlilerimiz de askeri kamuflaj kıyafetleri giyerek Huğlu ve Üzümlü mahallelerimizde üretimi yapılan av tüfeklerimizin tanıtımını gerçekleştiriyor. Bu anlamda, Huğlu ve Üzümlülü silah üreticilerimizin fırsat ve imkan verilirse savunma sanayisine yönelik üretimde neleri başarabileceğini, bu konudaki potansiyelini de çeşitli görsellerle bir kez daha gözler önüne sermeye çalışıyoruz. Ayrıca ilçemizin yöresel lezzetlerinden çıtır tarhanasını ziyaretçilerimize ikram ederek tanıtmaya çalışıyoruz. Ziyaretçilerimize, görevlilerimiz Beyşehir’in tanıtımına yönelik broşürler dağıtıyor. Standımızı ziyaret eden tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum."

