Beyşehir ilçesinde kar

KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde vatandaşlar, geceden beri etkili olan kar yağışının ardından güne beyaz örtüyle uyandı.Beyşehir, yağan karla birlikte bembeyaz bir görüntüye büründü. Kar yağışı nedeniyle Beyşehir Gölü'nde avcılık...