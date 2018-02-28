Beyşehir heyetinin Ankara ziyareti

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ve beraberindeki heyet Ankara'da bir dizi ziyarette bulunduğu bildirildi.



Beyşehir Belediyesinden yapılan yapılan yazılı açıklamada, Özaltun'un kendisine eşlik eden AK Parti ilçe teşkilatı mensupları, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarından oluşan bir heyetle Ankara'da birtakım ziyaretler gerçekleştirdiği belirtildi.

Heyetin AK Parti grup toplantısında Başbakan Binali Yıldırım'ın yaptığı konuşmayı dinlediği, ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile Konya milletvekilleri Mehmet Babaoğlu, Leyla Şahin Usta ve Uğur Kaleli ile bir araya gelerek, gerçekleştirilen toplantıda Beyşehir ile ilgili talep ve yatırım konularının ele alındığı kaydedildi.

Ziyaretlerde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Erol Kaya ile de görüşen heyetin, ilçede yürütülen yatırım ve hizmetler hakkında bilgilendirmede bulunduğu ifade edildi.

