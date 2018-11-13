Beyşehir heyetinden DSİ'ye ziyaret

KONYA (AA) - Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Murat Özaltun ve beraberindeki heyet DSİ 4.Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

Özaltun, kendisine eşlik eden meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ile DSİ 4.Bölge Müdürü Birol Çınar’la bir araya geldi.

Özaltun ve beraberindekiler, ziyarette, Beyşehir Gölü’nün yaşadığı sorunlar ile ilgili olarak talep ve beklentilerini dile getirdi.

Murat Özaltun, ziyaretlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü’nün gerek giderek düşen su seviyesi, göldeki kirlilik başta olmak üzere yaşanılan tüm sorunları dile getirdiklerini ve bu sorunların giderilmesine yönelik talep ve beklentileri Bölge Müdürü Birol Çınar’la istişare ettiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Murat Özaltun ve beraberindekiler daha sonra ise Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar’ı makamında ziyaret etti.

