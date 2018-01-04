banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Beyşehir "Hasta Konuk Evi" şubat ayında açılacak

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol ve Beyşehir Belediyesi meclis üyeleri ile birlikte yeni bölge hastanesinin yanına yapılan hasta konuk evi inşaatını gezdi.Belediye tarafından...

04 Ocak 2018 Perşembe 10:55
Beyşehir
banner230

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol ve Beyşehir Belediyesi meclis üyeleri ile birlikte yeni bölge hastanesinin yanına yapılan hasta konuk evi inşaatını gezdi.

Belediye tarafından yapımında sona gelinen ve Beyşehir Devlet Hastanesinin yanına inşa edilen 36 yataklı hasta konuk evine giderek incelemelerde bulunan Başkan Özaltun, kendisine eşlik eden AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol ve meclis üyelerine hasta konuk evi hakkında bilgi vererek hastane ile birlikte hasta konuk evinin de şubat ayı içerisinde hizmete gireceğini söyledi.

Özaltun, burada yaptığı konuşmada, bölge hastanesine gelen hasta yakınlarının ücret ödemeden konaklayabilecekleri bir proje hazırladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Hedefimiz hemşehrilerimizin daha huzurlu, daha geniş, daha ferah alanlarda yaşamalarını sağlamak. Belediyemizin yapmış olduğu 36 yataklı hasta konuk evi hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah."

Anahtar Kelimeler:
AK Parti İlçe Başkanı Mustafa ŞenolBeyşehir Belediye Başkanı Murat ÖzaltunBeyşehir BelediyesiBeyşehir Belediyesi Meclisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim