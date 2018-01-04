KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol ve Beyşehir Belediyesi meclis üyeleri ile birlikte yeni bölge hastanesinin yanına yapılan hasta konuk evi inşaatını gezdi.

Belediye tarafından yapımında sona gelinen ve Beyşehir Devlet Hastanesinin yanına inşa edilen 36 yataklı hasta konuk evine giderek incelemelerde bulunan Başkan Özaltun, kendisine eşlik eden AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Mustafa Şenol ve meclis üyelerine hasta konuk evi hakkında bilgi vererek hastane ile birlikte hasta konuk evinin de şubat ayı içerisinde hizmete gireceğini söyledi.

Özaltun, burada yaptığı konuşmada, bölge hastanesine gelen hasta yakınlarının ücret ödemeden konaklayabilecekleri bir proje hazırladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Hedefimiz hemşehrilerimizin daha huzurlu, daha geniş, daha ferah alanlarda yaşamalarını sağlamak. Belediyemizin yapmış olduğu 36 yataklı hasta konuk evi hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun inşallah."