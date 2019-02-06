Beyşehir Gölü'nün su seviyesi yükseldi

KONYA (AA) - Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki su seviyesi kış mevsiminde gelen yağışlarla birlikte yükseldi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl yaşanan kurak dönem sebebiyle artan tarımsal sulama talebi ve yaz sıcaklarıyla artan buharlaşma kayıpları dolayısıyla su seviyesinde önemli ölçüde düşüş yaşayan Beyşehir Gölü'nde doluluk oranının kış mevsiminde gelen yağışlarla birlikte gözle görülür ölçüde artış gösterdiğini söyledi.

Etkili olan kar ve yağmur yağışlarının ilçede tarımsal alanlara bereket getirdiğini ifade eden Özaltun sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beyşehir Gölü Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü konumunda. Konya Ovası ile göle kıyısı olan Isparta’nın yerleşim merkezindeki tarımsal alanlara da yaz döneminde sularıyla hayat veriyor, bereket sunuyor. İlçemizin de içme suyu ihtiyacını karşılayan önemli bir içme suyu havzası konumunda bulunuyor. Bu nedenle önemini anlatmaya gerek yok. Dolayısıyla doluluk oranı ve su seviyesi durumu bizler için, bölgemiz için çok önemli. Son yağışlarla birlikte Beyşehir Gölü'nü besleyen dere ve kaynaklardan önemli ölçüde bir su akışı var.

İnşallah, bu yağışlar kış mevsiminin bu son günlerinde ve ilkbahar döneminde de devam ederse su seviyesi ve doluluk yönünden Beyşehir Gölü yine eski özlenen günlerine dönecektir diye umut ediyoruz. Cenab-ı Allah'tan sadece bölgemize değil, ülkemizde ihtiyaç olan her alana, her bölgeye afetinden koruyarak bol yağışlar vermesini diliyoruz."

