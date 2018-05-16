KONYA (AA) - Doğa Derneği tarafından Konya'nın Beyşehir ilçesinde "Beyşehir Gölü'nün Nadir Balıkları" toplantısı düzenlendi.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda Beyşehir Gölü'nün küçük balıklarının tanıtıldığı kısa film gösteriminin ardından Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Itri Levent Erkol, Anadolu'daki iç su balıklarının önemi ve kapalı havzalar konusunda sunum yaptı.

Doğa Derneği Önemli Alanları İzleme Sorumlusu Burçin Feran da burada yaptığı konuşmada, nesli tehlike altındaki balık türlerinin korunmasına yönelik yürüttükleri çalışmaları anlattı.

2016 yılından beri Beyşehir Gölü'nde varlığını sürdüren balıklarla ilgili çalıştıklarını belirten Feran, "Beyşehir Gölü balık türü kapsamında 12 çeşit türe ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla bu balık türlerinin azaldığını, hatta Göğce balığının neslinin tükendiğini gördük. Bunun sebeplerine baktığımızda ise gölün en büyük kabusu olan elektroşokla avcılık, Çumra Ovası'nın sulanması amacıyla bu bölgeye transfer edilen su miktarı ve buna bağlı su seviyesinin düşmesi, bunun yanı sıra Sudak balığının göle bırakılması bu sorunlar arasında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Orman ve Su İşleri 8. Bölge Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin, Konya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Orhan Tat, Beyşehir İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Kaya, Beyşehir Milli Parklar Şefi Mehmet Şener, Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, Beyşehir Göl, Doğa, Çevre Koruma Derneği Başkanı Sami Tan, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.

