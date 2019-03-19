Beyşehir Gölü'ne binlerce yavru sazan balığı bırakıldı

KONYA (AA) - Türkiye'nin en önemli tatlı su balık üretim merkezlerinden biri olan Beyşehir Gölü balıklandırıldı.

Alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından balıklandırma çalışmaları kapsamında Beyşehir Gölü'ne 200 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Yavru balıklar, göle kıyısı olan Gölyaka bölgesinde suya bırakıldı.

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt burada yaptığı açıklamada, Beyşehir Gölü'nün balıklandırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığımız ile il ve ilçe müdürlüklerimize gölümüzün balıklandırılmasına yönelik yürüttüğü faaliyetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Yürütülen bu çalışmalarla inşallah yakın zamanda gölümüzdeki balık stokları beklentimiz olan daha da üst noktaya gelmiş olacak. Tüm balıkçılarımıza hayırlı olsun." dedi.







