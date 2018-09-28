Beyşehir Gölü'ne 500 bin yavru sazan balığı takviyesi

KONYA (AA) - Türkiye'nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'ne Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 500 bin yavru sazan balığı bırakıldı.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Türkiye'deki su kaynaklarının balıklandırılması projesi kapsamında, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen 6 milyon sazan balığı yavrusundan 500 bini Beyşehir Gölü'nün tatlı suları ile buluşturuldu.



Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Grup Sorumlusu Semavi Önal, Beyşehir Jandarma Komutanlığı iskelesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin büyük önem verdiği, su ürünleri sektörünün gelişmesi, insana sağlıklı ve kaliteli protein kaynağı olan su ürünleri arzının arttırılması için su ürünleri kaynaklarını balıklandırıp, bu kaynakların gelecek nesillere aktarılmasını sağladıklarını söyledi.

Denizlerde 500, iç sularda 362 tür su ürünü potansiyeline sahip Türkiye'de 90 türün avcılığının gerçekleştirildiğini vurgulayan Önal, "Ülke genelinde 600-700 bin ton civarında bir su ürünü üretimi söz konusu. Bunun 270 bin tonu üretim, 350 bin tonuysa avcılık suretiyle yapılıyor. Beyşehir Gölü de toplamda bin 222 ton su ürünleri avcılık kapasitesine sahip. Genel Müdürlük, farklı nedenlerle zarar gören stokların takviyesi, nesli tehlikede olan türlerin stoklarının desteklenmesi ve mevcut türler üzerindeki av baskısının azaltılması amacıyla 2016 yılında su kaynaklarının balıklandırılması projesini uygulamaya koydu." diye konuştu.

Konya Tarım ve Orman İl Müdürü Seyfettin Baydar da bakanlığın geçen yıl Beyşehir Gölü'ne 450 bin yavru sazan balığı bıraktığını hatırlattı.

Amaçlarının buradaki balık popülasyonunu arttırmak olduğunu dile getiren Baydar, "Bu çalışmalarla, insanımıza sağlıklı gıdanın en önemli ögelerinden birisi olan balığı ulaştırmayı istiyoruz. Bir yandan balıklandırma çalışması yaparken, diğer taraftan da gölün temizlenmesine yönelik mesaimiz devam ediyor." dedi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun ise Beyşehir Gölü'nün balıkçılık anlamında bölge için çok önemli ekonomik imkanı yörede yaşayan insanlara sağladığına dikkati çekti.

Konuşmaların ardından Akdeniz Su Ürünleri ve Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde üretilen 500 bin pullu sazan balığı yavrusu Beyşehir Gölü'nün 4 farklı noktasında tatlı sularla buluşturuldu.



















