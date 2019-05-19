KONYA (AA) - Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nden Konya Ovası'na su verilmeye başlandı.

Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'na Mayıs ayının gelmesiyle birlikte Beyşehir Gölü'nden BSA kanalı aracılığıyla su verilmeye başlandı.

Tarihi Taşköprü'deki regülatör kapaklarının açılmasıyla birlikte halk arasında Çarşamba Kanalı olarak bilinen Beyşehir-Soğla-Apa (BSA) kanalı, göl sularıyla buluşturuldu.

Kanaldan akan sular Çumra'daki Apa Barajı'na kadar ulaşarak bölgedeki tarımsal alanlarasuyu ihtiyacı döneminde hayat veriyor.

Beyşehir Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, asırlardır Konya Ovası'na sularıyla bereket sunan Beyşehir Gölü'nden yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte regülatör kapaklarının açılmasıyla birlikte su alımının başladığını belirterek, "Temennimiz, Beyşehir Gölü'nün bu sularının ihtiyaç duyulan alanlarda su tasarrufuna da özen gösterilerek kullanılmasıdır. Çünkü, Beyşehir Gölü su seviyesi bu yıl Mayıs ayının ortalarına geldiğimiz bugünlerde beklediğimiz istenilen seviyelerde değildir." dedi.









