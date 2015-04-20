Beyşehir Gölü’ndeki Yüzer Çay Ocağı Karaya Çıkarıldı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yüzer büfe ve çay ocağı olarak göl üzerinde faaliyet gösteren ‘Ada Kule’, sahilde başlayan kıyı tahkimat çalışmaları nedeniyle geçici olarak karaya çıkarıldı.Beyşehir Ali Akkanat Anadolu Lisesi Mensupları ve Mezunları Derneği tarafından, okulda öğrenim gören yardıma muhtaç ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına özel olarak yapılan ve bir süre önce Beyşehir Gölü’nün Sevgi Adası’nda tatlı sular üzerinde faaliyet göstermeye başlayan yüzer büfe ve çay ocağı, bölgede başlayan kıyı tahkimat çalışmaları nedeniyle geçici süreliğine karaya çıkarıldı. Önce bir tekneyle çekilerek karaya çıkarılmak istenilen, altındaki variller tarafından su yüzeyinde tutulan yüzer büfe, bu sağlanamayınca vinç çağrılarak karaya çıkarıldı. Su aldığı için batmak üzere olan yüzer büfe, vinç tarafından halatla çekilip göl üzerinde yüzdürülerek kıyıya kadar çekildi. Ardından kaldırılarak Vuslat Parkı’ndaki çim alan üzerine indirildi. Yüzer büfenin göl üzerinde yüzdürülerek karaya çıkarılması, meraklı vatandaşlar tarafından izlendi.Ali Akkanat Anadolu Lisesi Mensupları ve Mezunları Derneği Başkanı Mustafa Demirci, yaptığı açıklamada, bir süre önce göl üzerindeki tatlı sulara indirilen yüzer büfe ve çay ocağı diye adlandırılan ‘Ada Kule’nin, Sevgi Adası’nda başlayacak kıyı tahkimat çalışmaları nedeniyle geçici olarak karaya çıkarıldığını söyledi. Bu yüzer büfenin okulda öğrenim gören yardıma muhtaç öğrenciler ile bu okuldan mezun olmuş üniversitede okuyan öğrenciler yararına faaliyet gösterdiğini anlatan Demir, “Beyşehir Gölü’nün ilk yüzer büfesi ve çay ocağı idi. Sevgi Adası kenarında göl üzerinde faaliyet gösteriyordu. Önce bir tekneyle çekerek kıyıya ulaştırmak istedik ama dubalarının zamanla aşınmasından dolayı bunu başaramayınca, çağırdığımız bir vinç yardımıyla batırmadan karaya çıkarmayı başardık. Vinç yetkililerine verdiği destekten ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.