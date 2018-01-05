Beyşehir Gölü'ndeki balıkçılara destek

KONYA (AA) - Beyşehir Gölü'nde geleneksel balıkçılık yöntemleri ile avcılık yapan küçük ölçekli balıkçıların, Gıda, Tarım ve Havyancılık Bakanlığı tarafından başlatılan desteklemelerden yararlanmaya başladığı bildirildi.

Bu kapsamda, gölde avcılık yapan ruhsatlı tekne sahibi 460 balıkçıya 750’şer liradan toplamda 345 bin lira destekleme ödemesi yapıldığı belirtildi.

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, bakanlık tarafından hazırlanan "Geleneksel Kıyı Balıçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği"nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından başlayan desteklemelerden Beyşehir Gölü'nde balıkçılıkla geçimini sağlayan kooperatif üyesi avcıların da yararlanmaya başladığını söyledi.

Bu tebliğle, deniz ve Türkiye'nin iç sularında geleneksel balıkçılık yöntemleri ile avcılık yapan 10 metreden küçük boylardaki ruhsatlı balıkçı tekne sahiplerine 500 ile bin lira arasında destekleme ödemesi yapılması düzenlemesinin hayata geçirildiğini aktaran Kurt, şöyle konuştu:

"Beyşehir Gölü’nde 5 ile 7,99 metre arasında ruhsatlı tekneye sahip balıkçılarımıza ilgili tebliğ kapsamında 750 liralık destekleme ödemesi yapılmıştır. Başlatılan bu uygulama ile geleneksel kıyı balıkçılarımız ilk kez destekleme kapsamına alınmış oldu. Bu uygulamadan kooperatif üyesi 461 ruhsatlı teknemiz var, 460'ı yararlanmış vaziyettedir. Bu ödemeler, karşılıksız hibe desteği olarak yapılıyor."

