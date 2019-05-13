Beyşehir Gölü'nde sahil temizliği

KONYA (AA) - Beyşehir Gölü kıyısında temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, göl kıyısında teknelerle çevre temizliği çalışması yaptı.

Ekipler, tarihi Taşköprü ile Eşrefoğlu Köprüsü arasında kalan göl yüzeyinde oluşan görüntü kirliliğinin önüne geçebilmek için seferber oldu.

Teknelerden istifade eden ekipler, iki köprü arasında biriken çöp ve atıklar ile ot, kamış ve yosunları toplayarak, gölün yüzeyini daha temiz hale getirdi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü’ne kıyısı olan kent merkezinde kıyı şeridinin her zaman temiz olması için özel gayret gösterdiklerini belirterek, “Çünkü, bu kıyılar şehrimizin adeta vitrini, yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin de gezi ve çekim merkezi. Vatandaşlarımızdan da göl kıyılarımıza çöp, naylon, şişe ve yabancı madde atılmaması konusunda gerekli duyarlılığı ve hassasiyeti göstereceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.



