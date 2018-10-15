Beyşehir Gölü'nde kaçak avcılığa karşı denetim yapıldı

KONYA (AA) - Beyşehir Gölü’nde jandarma ve su ürünleri kontrol ekipleri tarafından kaçak avlanmaya karşı denetim yapıldı.

Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ile Beyşehir ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen denetimlere Konya, Isparta, Burdur ile Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinden Beyşehir’e gelen su ürünleri kontrol ekipleri de destek verdi.

Göl yüzeyinde bir hafta boyunca yürütülen denetimlerde toplam 108 tekne ve balıkçının avlanma faaliyeti kontrol edildi, belgeleri incelendi.

Denetimlerde su ürünleri kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle 2 avcıya idari para cezası uygulandı.

Ayrıca avlanmada kullanımı ağ göz açıklığı uygun olmadığı belirlenen yaklaşık 25 bin metre misina ağ ele geçirildi.



