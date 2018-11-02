Beyşehir Gölü'nde kaçak avcılar havadan denetleniyor

KONYA (AA) - Türkiye'nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde kaçak avcılara karşı hava destekli denetim yapıldı.

Denetimlerde, avlanmada kullanılması yasak olan ağlarla boy limiti altında av yapan balıkçıları cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri tarafından Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Gölkaşı Mahallesi açıklarında denetim yapıldı.

Havadan drone çekimleriyle de desteklenen, hem kıyıdan hem su yüzeyinde devriye atılarak yapılan denetimlerde göl üzerindeki avlanma faaliyetleri mercek altına alındı, kontrollerde su ürünleri kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle 2 avcıya toplam 2 bin 644 liralık idari para cezası kesildi.

Denetimlerde, ağ göz açıklığı kuralına uyulmayarak boy limiti altında yasa dışı avcılığa imkan sağlayan yasak ağlar da ele geçirildi. Jandarma ekipleri ağları sulardan çıkarıp topladı.

Bin 200 metre uzunluğunda yasak ağ ele geçirilirken, ağlara takılan balıklara el konulurken, hala canlı olanlar tekrar göl sularına bırakıldı.







