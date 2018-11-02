Beyşehir Gölü'nde drone destekli denetimler

KONYA (AA) - Türkiye'nin en önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde kaçak avlanmaya karşı drone destekli denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde, avlanmada kullanılması yasak olan ağlarla boy limiti altında av yapan balıkçılara cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri tarafından Beyşehir Gölü'ne kıyısı bulunan Gölkaşı Mahallesi açıklarında denetimler yapıldı.

Drone çekimleriyle de desteklenen hem kıyıdan hem su yüzeyinde devriye atılarak gerçekleşen denetimlerde göl üzerindeki avlanma faaliyetleri mercek altına alındı, kontrollerde su ürünleri kanununa muhalefet ettiği gerekçesiyle 2 avcıya toplam 2 bin 644 liralık idari para cezası kesildi.

Denetimlerde, ağ göz açıklığı kuralına uyulmayarak boy limiti altında yasa dışı avcılığa imkan sağlayan yasak ağlar da ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, canlı balık takılan ağları sulardan çıkarıp topladı. 2 bin 400 metre uzunluğunda yasak ağ ele geçirilirken, ağlara takılan balıklara el konulup canlı olanları ise tekrar göl sularına bırakıldı.