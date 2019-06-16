Beyşehir Gölü'nde av sezonu dualarla açıldı

KONYA (AA) - Türkiye’nin önemli tatlı su ürünleri üretim merkezlerinden Beyşehir Gölü’nde sona eren av yasağının ardından balıkçılar, yeni av sezonunu dualar eşliğinde kurban keserek açtı.
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, av sezonu açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni sezonunun tüm balıkçı camiasına hayırlı olmasını, bol kazanç ve bereket getirmesini diledi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Kaya da kurum olarak kolluk kuvvetleriyle birlikte 3 aylık yasak sezonda Beyşehir Gölü’ndeki balık popülasyonunu hep birlikte en iyi şekilde korumaya çalıştıklarını anlattı.
Balıkçı Hasan Katmerci ise "İnşallah yeni sezondan umutluyuz. Gölümüz yasak dönemde korundu. Avcılarımızdan, bilinçli avcılık noktasında üzerlerine düşen ne varsa yapmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.