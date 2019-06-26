Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yürüyüş ve bisiklet rotaları belirleniyor

KONYA (AA) - Türkiye’nin sınırları itibariyle en büyük ikinci milli parkı olan ve yılın 365 günü yerli yabancı çok sayıda ziyaretçi ağırlayan Beyşehir Gölü Milli Parkı’ndaki doğa yürüyüş rotaları, bisiklet turlarının yapılabileceği güzergahlar arazi çalışmasıyla ortaya çıkarılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ile Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan arazi çalışmaları kapsamında, milli park sahasındaki uygun yürüyüş parkurları, bisiklet tur ve motokros dağ parkuru olabilecek en uygun güzergahlar işaretleniyor.



Yıl içerisinde birçok aktiviteye ev sahipliği yapan Beyşehir Gölü Milli Parkı’nın eko-turizme kazandırılması kapsamında yürütülen çalışmaların ardından, sahadaki en cazip 11 rota ve güzergahın ilk olarak tesbitinin yapıldığı belirtildi.

Arazi çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanmasının hedeflendiği ve belirlenen güzergahların, Beyşehir Gölü Milli Parkı Uzun Devreli Gelişim Planı’na da işleneceği öğrenildi.

Sahada çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin, Milli Parklar Şube Müdürü Serhat Uğraş, Beyşehir Milli Parklar Şefi Mehmet Şener, Beyşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Etkinlikler Sorumlusu Mustafa Büyükkafalı ve milli parklar mühendisleri de katıldı.



