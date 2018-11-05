Beyşehir Gölü kıyılarında istenmeyen sucul bitkileri kesim mesaisi

KONYA (AA) - Beyşehir Gölü kıyılarında, sonbahar mevsiminin gelmesi ile beraber istenmeyen sucul bitki, ot ve saz kesimine yönelik başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, gazetecilere yaptığı açıklamada, göl kıyısında seviyenin düşmesine bağlı olarak suların çekilmesi sonucunda ortaya çıkan istenmeyen sucul bitki, ot, kamış ve sazların kesim çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün verdiği izin doğrultusunda yürütülen çalışmaların Beyşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildiğini vurgulayan Başkan Özaltun, "Sahil kesiminde su seviyesinin düşmesiyle birlikte suların çekildiği karasal alanda yoğunlaşan istenmeyen sucul bitki ve sazların kesimi çalışmaları ile insan boyunu aşan yükseklikte uzayan ot ve kamışlardan da bölge arındırılıyor." dedi.

Beyşehirli vatandaşlardan gelen yoğun talep ve şikayetler üzerine 2015 yılında başlatılan çalışmaların her yıl belirli bir dönemde sürdürüldüğünü aktaran Özaltun, şöyle konuştu:

"Bu yıl kıyı şeridinde yeniden uzayarak boy attığı görülen istenmeyen sucul bitki, kamış, ot ve sazların kesim çalışmaları önceki yıllarda olduğu gibi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzle imzaladığımız ortak kullanım protokolü kapsamında yürütülüyor. Bu çerçevede, üç yıl önce ilçemize gelen bir sulak alan taşıtı bu çalışmaları gerçekleştiriyor. Sulak alan taşıtı, su yüzeyinde kesime yönelik mesai yaparken, suların çekildiği kara kesimine ise giren çalışanlarımız beden gücüyle yoğun bir faaliyet gösteriyor. Kesimi yapılan sucul bitki ve sazlar daha sonra bölgeden arındırılıp uzaklaştırılıyor. Böylece sahil şeridi daha temiz ve güzel bir görünüme kavuşturuluyor. Hedefimiz bu çalışmaları yürütürken, vatandaşlarımızın memnuniyetini kazanırken, göl kıyılarını da eski o günlerine kavuşturabilmek. Vatandaşlarımızdan bu konuda gelen olumlu tepkilerle birlikte ivme kazanan bu çalışmalarımız hava şartları elverdiği ölçüde önümüzdeki günlerde de sürecek."