Beyşehir Gölü kıyıları yavru kuşlarla renklendi

KONYA (AA) - Türkiye'nin sınırları en büyük ikinci milli parkı Beyşehir Gölü Milli Parkı'nda yaşam süren su kuşlarının dünyaya bir süre önce gözlerini açan yavruları ilgi odağı oldu.

Beyşehir Gölü Milli Parkı kıyılarındaki sazlık alanları mesken tutan sakar meke ve bahri gibi su kuşu türleri, bugünlerde yavrularıyla gezinti yaparken su yüzeyinde dikkat çekiyor.

Sazlıklar arasında yiyecek arayışına giren anne bahri ve mekeler, gün boyu yavrularının beslenmesine de yardımcı oluyor.

Sık sık göl sularına dalıp çıkan meke ve bahriler, su yüzeyinde yiyecek bekleyen yavrularını beslerken renkli ve ilgi çekici görüntüler oluşturuyor.

Göl kıyısına akın eden fotoğraf tutkunları, bu özel anları çekebilmek için birbiriyle yarışıyor.