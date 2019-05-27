Beyşehir Gölü kıyıları olta meraklılarının ilgi odağı oldu

KONYA (AA) - Beyşehir Gölü kıyıları, sportif amaçlı olta tutkunlarının gözde adresi oldu.

Sazangiller ile levrek gibi tatlı su balıklarının yaşam sürdüğü Beyşehir Gölü'nde, kıyılar yaz mevsiminin yaklaşması ile birlikte olta tutkunlarının ilgi odağı haline geldi.

Gölün kıyı kesimlerinde sportif olta avcılığına izin verilen noktalarda göl sularına oltalarını bırakan olta tutkunları, hem keyifli vakit geçiriyor hem de tatlı su balığı yakalamanın heyecanını yaşıyor.

Olta avcısı Ömer Sevinç, yaptığı açıklamada, oğlu ile sık sık göl kıyısına gelerek olta avcılığı yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Fırsat buldukça sahil şeridine gelerek olta ile avlanmaya çalışıyorum. Genellikle olta avcılığı yapanların oltalarına istilacı türlerden küçük Çin sazanı takılıyor. Bu balığın tüketimi olmadığı için oltacılar suya tekrar bırakıyor. Avcılarımızın avlamak istediği pullu sazan balıklarını ise maalesef oltalarımızda göremiyoruz. Maksat tabii ki balık tutmak değil, hem keyifli vakit geçirebilmek hem de oltaya takılan balık olursa sudan çıkarmanın keyfine varabilmek. Bu mevsimde özellikle ramazan ayında en güzel vakit geçirme aracı bence olta ile avlanmak. Vakti olan herkese tavsiye ediyorum."





