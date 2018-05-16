Beyşehir Gölü Havzası'nın

KONYA (AA) - Beyşehir Gölü Havzası'nda nadir olarak yaşamını sürdüren balıkların, hazırlanan koruma planı ile koruma altına alınması için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Doğa Derneği Genel Koordinatörü Dicle Tuba Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'nın gölleri ve akarsuları ile Anadolu'nun ve dünyanın en önemli tatlı su balığı yaşam alanları arasında yer aldığını bildirdi.

Beyşehir'in balık çeşitliliği bakımından dünya çapında çok önemli bir yere sahip olduğunu, bu balıkların bazılarının neslinin yok olma tehlikesi altında olduğunu vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Nesli tehlike altındaki Beyşehir sirazı, kızılkanat, yağ balığı ve kaya balığı bunlardan sadece bazıları. Balık türleri üzerindeki en ciddi tehdidi ise göle sonradan aşılanan türler oluşturuyor. Bu nedenle dünya üzerinde sadece Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşamış olan Göğce balığının nesli tükenmiş durumda. Buna rağmen gölde yaşam süren 12 balık türü için de halen bir umut var. Bunların korunmasına ilişkin çalışmalar yürütüyoruz."

Doğa Derneği olarak Beyşehir Gölü'nde nesli tehlike altındaki 12 balık türünün yaşayabilmesi için Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı (GEF) desteğiyle 2016 yılından buyana çalıştıklarını aktaran Kılıç, "Dolayısıyla, derneğimizin ve balık uzmanlarının alanda yaptığı saha araştırmalarına göre bu çok nadir türlerin yaşayabilmesi için gölü besleyen pınarların etkili bir şekilde korunması gerekiyor. Konya'nın tüm karar vericilerini bu eşsiz canlıların değerini görmeye ve yaşamaları için gerekli önlemleri almaya davet ediyoruz. Çünkü, onların yaşamından hepimiz sorumluyuz." ifadelerini kullandı.