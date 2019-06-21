Beyşehir Gölü amatör olta avcılarını buluşturacak

KONYA (AA) - Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü, önümüzdeki günlerde yapılacak iki gün süreli yarışma kapsamında Türkiye’nin dört bir köşesinden olta tutkunlarını bir araya getirecek.

AVRASYA Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu ile Konya Amatör Olta Balıkçıları, Kara Avcıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (KAOBDER) tarafından, Beyşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi’nin desteğiyle “olta ile yakala ve bırak’ sloganıyla oltayla sudak balığı yakalama yarışması düzenlenecek.

Gölyaka Pereme mevkisindeki göl kıyısında, 29-30 Haziran tarihlerinde çadırlarda kamp kurularak gerçekleştirilecek yarışmaya, Türkiye’nin birçok il ve ilçesinden yarışmacı katılacak.

Festival havasında geçmesi beklenen etkinliğin ilk günü ilçe merkezindeki Vuslat Parkı’nda toplanacak katılımcılar için tekne ile Beyşehir Gölü gezisi düzenlenecek. İlçe merkezindeki tarihi mekanları da ziyaret edecek katılımcılar, daha sonra yarışma alanında serbest avlanma faaliyetleri gerçekleştirebilecek.

Etkinliğin ikinci günü ise yarışmalara sahne olacak. Sabah erken saatlerde başlayacak yarışma kapsamında göl sularıyla buluşacak oltalarla sudak avı yapılacak. Bölgede çevre temizliğinin de yapılacağıçerçevesinde düzenlenecek törende ödüller sahiplerini bulacak.

- "Geniş kapsamlı bir yarışma ilk kez düzenleniyor"



Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Gölü kıyılarının adeta bir şenlik havası şeklinde geçmesi beklenen ve çok önemsedikleri bir organizasyona ev sahipliği yapacağını belirterek, “Beyşehir Gölü kıyılarında böylesine geniş kapsamlı bir yarışma ilk kez düzenleniyor. Tüm Konyalıları ve ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızı bu etkinlikte aramızda olmaya davet ediyoruz.” dedi.

AVRASYA Federasyonu Başkanı İlhan Bal da “Aslında bu yarışmada maksat sudak balığı avı yapmak değil. En büyüğünü yakalayıp tekrar göl sularına bırakmak. Maksadımız, katılımcılarımıza düzenlenecek çeşitli etkinliklerle de dolu dolu bir iki günü Beyşehir’imizde yaşatmak ve bu bölgemizin ve gölümüzün güzellikleriyle onları tanıştırmaktır.” ifadelerini kullandı.



